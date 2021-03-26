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  4. Texas’ta dondurucu soğukların acı bilançosu arttı, ölü sayısı 111’e ulaştı

Texas’ta dondurucu soğukların acı bilançosu arttı, ölü sayısı 111’e ulaştı

26.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Texas eyaletinde Şubat ayından bu yana etkisini sürdüren kış fırtınasından kaynaklanan can kaybı sayısı 111’e yükseldi.Sert kış koşullarıyla mücadele eden ABD’nin Texas eyaletinde Şubat ayından bu yana yaşanan benzeri görülmemiş felakette bilanço artıyor.

ABD’nin Texas eyaletinde Şubat ayından bu yana etkisini sürdüren kış fırtınasından kaynaklanan can kaybı sayısı 111’e yükseldi.
Sert kış koşullarıyla mücadele eden ABD’nin Texas eyaletinde Şubat ayından bu yana yaşanan benzeri görülmemiş felakette bilanço artıyor. Kış fırtınası ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 111’e yükseldiği bildirildi. Teksas Eyaleti Sağlık Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ölümlerin çoğunun hipotermi ile ilişkili olduğu belirtildi. Fırtınada yaşanan ölümlerin ayrıca, buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazaları, karbonmonoksit zehirlenmesi, tıbbi ekipman arızaları, kronik hastalıkların şiddetlenmesi, evde oksijen desteği eksikliği, düşme ve yangınlardan kaynaklandığı ifade edildi. En çok ölümün 31 ile Houston çevresinde meydana geldiği aktarıldı.
Eyalette geçtiğimiz ay 4 milyon kişiyi elektriksiz bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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