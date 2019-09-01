Texas’ta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7’ye Yükseldi

Texas’ta Cumartesi günü araçtan rasgele etrafa ateş açan saldırganın 4 kişiyi öldürdüğü açıklanmıştı ancak Pazar günü bu sayının 6’ya yükseldiği açıklandı.

Olayda saldırganla birlikte ölü sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Odessa kentindeki olayda polis bir aracı durdurmaya çalışmış ancak durmayan araçtaki kişi daha sonra bir başka aracı çalarak etrafa ateş açmaya başlamıştı.

Daha sonra bir tiyatro binasının yakınlarında kıstırılan kişi polislerce öldürülmüştü.

Yetkililer saldırganın kimliğini açıklammadı ancak 30’lu yaşlarda beyaz bir erkek olduğunu kaydetti.

Olyada 20’den fazla kişi de yaralanmıştı. Yaralılar arasında polislerin de olduğu kaydediliyor.

Olay polislerin bir aracı durdurmaya çalışması üzerine başlamıştı.

Polisin durdurmasından kaçan saldırgan daha sonra bölgedeki bir posta aracını çalmış ve aracın içinden etrafa ateş açmıştı.

Bu, bir ay iiçinde Texas eyaletinde gerçekleşen ikinci silahlı saldırı.

4 hafta önce de Texas’ın El Paso kentinde bir saldırgan alışveriş merkezine girerek etrafa ateş açmış ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine, 20’den fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Son olayın ülkedeki silah yasası tartışmalarını yeniden alevlendirmesi bekleniyor.

