Texas’ta kış fırtınası nedeniyle elektrik ve su kesintisi devam ediyor

ABD’nin Texas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle elektrik ve su kesintileri 3 gündür devam ederken, tüp ve su almak için marketlere akın edenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

ABD sert kış koşullarıyla mücadele ederken, özellikle Texas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi. Texas’ta 3 gündür devam eden elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi evlerinde elektriksiz kaldı. Eyalete bağlı birçok kentte elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamayan binlerce kişi, marketlere akın ederek tüp ve su kuyruğuna girdi. Market ve mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Eyalet sakinleri, su alabilmek için marketlerin yanı sıra parklardaki çeşmelerin başında kovalar ve bidonlarla su kuyruklarında bekledi.

Eyalet yetkilileri, ihtiyacı olanlara battaniye ve su dağıtırken, elektrik şebekesindeki arızanın tam olarak ne zaman giderileceğine yönelik net bir açıklamada bulunmadı.

