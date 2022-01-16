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Texas’ta Rehine Krizi Sona Erdi

16.01.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Texas eyaletinin Dallas kenti yakınlarında bir sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin öldüğü açıklandı

Texas’ta Rehine Krizi Sona Erdi

Texas eyaletinin Dallas kenti yakınlarında bir sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı.

Söz konusu kişilerin Cumartesi sabahı ayin sırasında rehin alındığı ve aralarında sinagogun hahamının da olduğu kaydedildi.

Rehine krizi sona ermeden önce silah ve patlama sesleri duyuldu. Daha sonra da saldırganın öldüğü açıklandı.

Öncesinde Federal Soruşturma Bürosu FBI’dan uzmanlar olayın sorumlusuyla saatlerce süren müzakereler yürürttü.

Olay ayin canlı yayınlandığı bir sırada gerçekleşti.

Bir kişi olay başladıktan 6 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Kurtarma ekipleri sinagoga girdi ama saatler süren rehine krizinin nasıl sona erdiği, saldırganın nasıl hayatını kaybettiği netleşmiş değil.

İnsanları rehin alan kişi Aafia Siddiqui’nin serbest bırakılmasını istiyordu.

Siddiqui, Pakistanlı bir nörolog, Amerika’da 86 yıl hapis cezasıyla cezaevinde.

Siddiqui, Afganistan’da tutukluyken Amerikalı askeri yetkilileri öldürmeye çalışmaktan suçlu bulunmuştu.

Başkan Joe Biden olayın sona ermesinin ardından bir yazılı açıklamayla güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Twitter hesabından yaptığı açıklamada durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Bennett, olayın Yahudi karşıtlığının hala olduğunu gösterdiğini ve bununla dünya genelinde mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Olayın sorumlusunun henüz kimliği açıklanmadı ancak bazı kaynaklar İngiliz vatandaşı olduğunu belirtiyor.

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