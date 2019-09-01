Texas’ta yine silahlı saldırı: 5 ölü

En az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.ABD'nin Texas eyaletinde trafik kontrolünde durdurulan bir şahıs aracıyla polisten kaçarak etraftakilere ateş açtı. 21 kişiyi yaralayan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Odessa Emniyet Müdürü Michael Gerke olayda 5 kişinin öldüğünü açıklarken, saldırganın bu sayılanlar arasında olup olmadığını belirtmedi.

Odessa polisinin verdiği bilgilere göre olay, polisin sola sinyal vermediği gerekçesiyle bir aracı trafik kontrolünde durdurmasıyla başladı. Polise ateş açan saldırgan, Midland kentinden Odessa kentine doğru etraftakilere ateş açarak aracını sürmeye devam etti. Ardından bir posta nakil aracını kaçıran saldırgan etraftakilere ateş açmayı sürdürdü. Odessa yakınlarındaki bir sinema salonu önünde durdurulan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

FBI soruşturma başlattı

Yaralılar arasında 3 polis memuru ve 17 aylık bir çocuğun da olduğu kaydediliyor. Saldırganın 30 yaşlarında ve beyaz bir erkek olduğu belirtiliyor.