Teyana Taylor ve eşi hakkında üçlü ilişki suçlaması

Iman Shumpert ve eşi Teyana Taylor hakkındaki bu iddia dünya basınına bomba gibi düştü. Taraflardan ise açıklama gecikmedi...

Eşiyle birlikte üçlü ilişki iddiası

Model, oyuncu ve şarkıcı Teyana Taylor ile NBA yıldızı kocası Iman Shumpert hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Bu iddiaya göre Teyana, kocası ile birlikte üçlü ilişkiye girmek için porno yıldızı Alby Rydes'ı eve getirdi.

Üçlü ilişki sırasında ise Teyana'nın kocası, yetişkin filmleri yıldızı Alby'yi hamile bıraktı.

28 yaşındaki dansçı Teyana, Twitter'da bir hayranının sorusu üzerine açıklama yapma gereği duydu. "Bahsettiğiniz kadını hayatımda görmedim ve onu tanımıyorum" diyen Taylor, sözlerine esprili bir şekilde devam etti:

"Kocam Iman o kadar aptal değil, böyle bir şey olursa onu öldüreceğimi biliyor. O yüzden böyle bir şey yapması mümkün değil."

Teyana Taylor'ın ardından porno yıldızı Alby Rydes da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Instagram hesabından konuya açıklık getiren Rydes, "Böyle boş dedikodularla insanları eğlendirmeye niyetim yok ama yine de cevap vermem gerekliymiş gibi hissediyorum. Bebeğim, birlikte olduğum adamdan ve o kişi de Iman değil. Böyle yalan haberler yaydığınız içi utanmalısınız. Şimdi beni yalnız bırakın" açıklamasında bulundu.