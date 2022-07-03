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Teyze çocuklarının kavgası cinayetle bitti! Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

03.07.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de, teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R.Ç'nin kavgası cinayetle sonuçlandı. Esat Demir, yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı bir şekilde ambulansla hastaneye götürülen evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin ise R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

Teyze çocuklarının kavgası cinayetle bitti! Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Arnavutköy'de teyze çocuklarının kavgası cinayetle bitti. Olay, dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Arnavutköy
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