HABER

Teyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Ferhat E.

Teyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Ahmet AKSU/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Ferhat E. (27) pompalı tüfekle teyzesi Ulviye Demir'i (52) vurarak öldürdü. Ferhat E., teyzesini alan ambulansın arkasından da ateş açan Ferhan E., o sıra çevrede bulunan biri çocuk 2 kişinin yaralanmasına yolaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat E., henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle akrabalarının evine rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Ferhat E.'nin teyzesi Ulviye Demir'e isabet etti. Ulviye Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa konuldu.
AMBULANSA ATEŞ AÇTI, 2 KİŞİYİ YARALADI
Ambulans yaralıyı hastaneye götürürken Ferhat E. arkadan ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ambulansa ve çevrede bulunan Samet Ardıç (13) ile Erkan Dal'a (36) isabet etti. O sırada olay yerine gelen polis, Ferhat E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ulviye Demir acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samet Ardıç ile Erkan Dal'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Teyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladıTeyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Çocukların torpille oyunu yangınla bittiÇocukların torpille oyunu yangınla bitti
Birecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandıBirecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.