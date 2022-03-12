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Teyzesini öldürdü, çantasından aldığı paralarla ev tuttu: Kaçmak istesem kaçardım

12.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, borçlu olduğu teyzesi Adviye Özgür'ü 12 yerinden bıçaklayarak öldüren, kendisine engel olmaya çalışan Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de yaralayan Ferdi Çalışır, teyzesinin çantasından çaldığı paralarla kiraladığı evde polisin yaptığı baskınla yakalandı. Çalışır, ifadesinde, ''Ben olaydan sonra kaçmak isteseydim kaçardım. Ancak kaçmadım. Olay günü bana yatırımları sordu. Ben de yok deyince tartışma çıktı. Olaydan sonra ev tuttum, orada kaldım sonra da yakalandım'' dedi.

Almanya'da yaşayan Adviye Özgür, iddiaya göre, bir fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Çalışır’a yatırım yapması için para gönderdi. Özgür, geçen hafta yatırımları yerinde görmek üzere Çorlu'ya Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki evine geldi. Yeğenine gönderdiği paralar ile alınan yatırımları üzerine istemesiyle çıkan kavgada Çalışır, paraların bittiğini ve yatırım yapmadığını söylemesiyle kavga çıktı. Çalışır, kavgada teyzesini 15 bıçak darbesiyle öldüren ve aynı bıçakla eşi Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de bıçakladı. Evden teyzesinin çantasından yüklü miktarda altın ve paraları alıp kaçan zanlı Ferdi Çalışır, akrabalarını arayarak olay yerine ambulans göndermeleri istedi.

‘ÖLDÜRDÜ, ÇANTADAN ÇALDIĞI PARALAR İLE EŞYALI EV TUTTU’

Olaydan sonra kaçan Çalışır, teyzesinin çantasından aldığı altın ve paralar ile olayın meydana geldiği evin 7 sokak ilerisinde emlakçıdan 2 bin 500 liraya eşyalı ev tuttu. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 300 güvenlik kamerasındaki 2 bin saat görüntü inceledi. Polis, Çalışır’ı saklandığı eve tespit ederek, düzenlediği operasyonla yakaladı.

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‘KAÇMAK İSTESEYDİM KAÇARDIM’

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ferdi Çalışır, ifadesinde, “Ben olaydan sonra kaçmak isteseydim kaçardım. Ancak kaçmadım. Teyzem bana yatırım yapmam için para gönderdi. Ancak yatırım yapmadım. Olay günü bana yatırımları sordu. Ben de yok deyince tartışma çıktı ve bu olay meydana geldi. Olaydan sonra ev tuttum, orada kaldım sonrada yakalandım'' dediği öğrenildi.

Çalışır, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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cinayet Tekirdağ
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