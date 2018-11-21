Teyzesinin 5'inci kattan attığı Zümra sağlığına kavuştu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, zihinsel engelli teyzesi Sedanur Eldemir (18) tarafından 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atılarak ağır yaralanan Zümra Işık (2), 17 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Zihinsel engelli teyzesi Sedanur Eldemir tarafından geçen 5 Kasım'da, Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan atılarak beton zemine düşen ve ağır yaralanan Zümra Işık'tan iyi haber geldi. Minik Zümra, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bir süre önce eşinden ayrılan anne Sema Eldemir, kızı Zümra'nın sağlığına kavuşarak evine dönmesinden dolayı duyduğu mutluluğu, kelimelerle anlatamayacağını ifade etti. Zümra'nın eve tekrar gelmesiyle sevince boğulduklarını belirten anne Eldemir, çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Sema Eldemir, "Allah'a şükür hafif hasarlar dışında bir sıkıntısı yok. Ufak tefek yaraları var, onun için tedavisi devam ediyor. Yavrum düştüğünde ilk olarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdük. Çok iyi ilgilendiler. Orada nefes alamıyordu, nefes almasını kolaylaştırdılar. Kaburga kemiği kırıktı, akciğer, karaciğeri ve dalağı zedelenmişti. Tüp falan taktılar. Bu sayede iç kanamayı dışa attılar. Hem de nefes almasını kolaylaştırdılar. Ankara'daki hastanede de çok iyi ilgilendiler. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Yavruma bir şey olsaydı dayanamazdım. Buna çok şükür" dedi.

Zümra'nın anneannesi Saadet Eldemir de, "Çok zor bir süreç yaşadık. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Evimize getirdik. Çok mutluyuz. Zümra artık oyuncaklarıyla oynuyor ve koşup geziyor. Evimize tekrar neşe saçıldı" diye konuştu.

TEYZE TUTUKLANMIŞTI

Yeğeni Zümra'yı balkondan attığı iddiasıyla gözaltına alınan teyze Sedanur Eldemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ardından tedavi için İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.