Teyzesinin kızının eski nişanlısını öldüren kuzen tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, teyzesinin kızı B.A.'nın eski nişanlısı Umut Özdemir'i (27) nişanı attığı gerekçesiyle bıçaklayarak, öldürdüğünü itiraf eden Nurettin A. (21), mahkemece tutuklandı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan B.A.'nın ise "Umut, eski nişanlımdı. Ancak ben kimseye 'Git, onu öldür' şeklinde bir şey söylemedim" dediği öğrenildi.
Olay, geçen salı günü gece saatlerinde, İsmail Sivri Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Nurettin A., istasyonda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan, teyzesinin kızı B.A.'nın eski nişanlısı Umut Özdemir'i sırtından bıçakladı. Nurettin A., olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Özdemir'in mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Özdemir, sağlık görevlilerince ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, Özdemir'i bıçaklayanın Nurettin A. olduğunu saptadı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurettin A.'yı İnkılap Mahallesi 640 sokakta, kovalamaca sonucu yakaladı. Nurettin A., polise verdiği ilk ifadede, Umut Özdemir'i teyzesinin kızı B.A. ile aralarındaki nişanı bozduğu için öldürdüğünü söyledi. Nurettin A., Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Nurettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan B.A.'nın ise "Umut, eski nişanlımdı. Ancak ben kimseye 'Git, onu öldür' şeklinde bir şey söylemedim" dediği öğrenildi.
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