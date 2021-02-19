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Teyzesinin oğlunun silahlı saldırısında yaralandı

19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Teyzesinin oğlunun silahlı saldırısında yaralandı

Samsun’da teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.I.(33) silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.I. tedavi altına alındı. Tabancadan çıkan kurşunun Y.I.’nın sol ayağının üzerinden girip altından çıktığı tespit edildi. Y.I. kendisini teyzesinin oğlu K.B.’nin (25) tabancayla vurduğunu iddia ederek, "Teyzemin oğlu K.B., Yasin Y. ile arkadaş olduğum için 4 gün önce benimle kavga etti ve karakolluk olduk. Bugün de bana silahlı ateş ederek yaraladı. Şikayetçiyim" dedi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan K.B.’yi olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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