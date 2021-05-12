Teyzeye, halaya, aileye Ramazan bayramı mesajları | 2021 en yeni şeker bayramı kutlama mesajları

2021 yılının mübarek Ramazan ayı sona erdi. Tam kapanma kararı nedeni ile bu yıl bayramlaşmalar telefon ve sosyal medya üzerinden yapılacak. Akrabalarına en güzel bayram mesajlarını yollamak isteyenler teyzeye, halaya, aileye Ramazan bayramı mesajlarını araştırıyor.
RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.
Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Ramazan bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.
Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…
Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun.
Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..
Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Ramazan bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.
Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım...
Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.
Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Ramazan Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Ramazan Bayramı diliyorum.
Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun
Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
Dualarım sizinle bir dahaki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız hayırlı olsun.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.