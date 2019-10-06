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Tez-Koop-İş'ten "iklim değişikliği" çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Sendika tarafından akademisyenler ve sosyal tarafların katılımıyla "İklim Değişikliğinin Çalışma Yaşamına Etkisi Çalıştayı" düzenlendi - Sonuç raporunda, iklim krizinin evrensel ve bir ülke sorunu olduğu vurgulanarak, konunun herkes tarafından ele alınması için olanakların seferber edilmesi gerektiği belirtildi

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından akademisyenler ve sosyal tarafların katılımıyla "İklim Değişikliğinin Çalışma Yaşamına Etkisi Çalıştayı" düzenlendi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki çalıştayın açılış konuşmasını Sendika Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu yaptı.

Çalıştay kapsamında "İklim Değişikliğine İlgili Anabilim Dalları Üzerinden Bakmak", "Uluslararası ve Ulusal Bağlamda Sosyoloji, Hukuk ve Mevzuat Şemsiyesi Altında Ne Olacak Memleketin Hava Durumu?", "Çalışma Yaşamında Ne Oldu, Ne Oluyor, Ne Olacak?" ve "Yarın İçin Çözüm Önerileri: İşçi Sınıfı İçin Dayanışma ve Kol Kola Girme Zamanı" başlıklı oturumlar yapıldı.

Dün başlayan çalıştay, Prof. Dr. Ali Demirsoy'un sonuç raporunu okumasıyla bugün sona erdi.

Sonuç raporunda, iklim krizinin evrensel ve bir ülke sorunu olduğuna vurgu yapılarak, herkes tarafından ele alınması için olanakların seferber edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, yarını olmayan bir dünyada geçmişin bir anlamı olmadığına işaret edilerek, iklim krizinin çalışanlar başta olmak üzere tüm toplumun sağlığını, refahını ve geleceğini kökünden etkileyeceği vurgulandı.

Raporda, ilgili tüm tarafların konuyu sürekli gündemde tutarak ulusal ve uluslararası düzlemde her türlü tedbirin alınması gerektiği kaydedildi.

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Çalıştay iklim değişikliği Tez-Koop-İş Sendikası

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