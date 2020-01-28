HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tezek yığınları arasında uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu

Tezek yığınları arasında uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, narkotik köpeği yardımıyla bir ikametin bahçesinde bulunan tezek yığınları arasında 2 bin 40 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, narkotik köpeği yardımıyla bir ikametin bahçesinde bulunan tezek yığınları arasında 2 bin 40 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele için çalışma başlattı. Bu kapsamda ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklu bulunan F.B. isimli şahsın, satmak amaçlı bulundurduğu uyuşturucu maddeleri, Viranşehir ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan adresinde sakladığı yönünde alınan ihbar üzerine, şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama kararına istinaden, şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, bahçe içerisinde bulunan tezek yığınları arasında, narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine, tezek yığının içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin 40 adet uyuşturucu içerikli extacy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
Instagram hesap silme nasıl yapılır?Instagram hesap silme nasıl yapılır?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Enkazdan iki yaralı kurtarmıştı! Kızılay gönüllüsü oldu

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

11 Ocak'tan beri kayıp! Her yerde aranıyor

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Elazığ'daki depreme düğünde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Depreme düğünde yakalandılar

Son dakika: MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.