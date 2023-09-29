Tezgaha çıkıp komşularına bağırdı: 'Beni kurtarın!' İstanbul'da Tahtakale ve Kapalıçarşı sele teslim... AKOM'dan hafta sonu için 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etmeye bugün de devam ediyor. Metro istasyonunu su basarken Kapalıçarşı ve Tahtakale'de rögarlar taştı. Dün Arnavutköy'de su basan evinde mahsur kalan 2 çocuk annesi Cansu Kaymak, çocuklarını kurtardıktan sonra eve girdiğini, bu sırada evine su dolduğunu ve kapının basınç nedeniyle açılamadığı ifade etti.

KAPALIÇARŞI VE TAHTAKALE'Yİ SU BASTI

İstanbul'da bugün de etkili olan yağmurla Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. Rögarlar taşarken esnaf su tahliyesi için çalışma yapıyor.

METRODA SU BASKINI KAMERADA

Pendik'te sabahın erken saatlerinde kuvvetli yağış ilçenin birçok yerinde su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nun girişinde de su birikintisi oluşturdu. Biriken sular istasyon merdivenlerinden içeri doğru aktı. Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla suyun tahliye edilmesinin ardından istasyon yeniden girişlere açıldı. Belediye ekipleri de istasyon çevresinde oluşan çamur birikintilerini temizledi.

EVDE MAHSUR KALDI, KOMŞULARI KURTARDI

İstanbul'da dün etkili olan yağmur, su baskınlarına sebep oldu. Arnavutköy Haraççı Mahallesi Öğün sokakta da yağış sonrası derenin taşması üzerine su baskınları yaşandı. Sokaktaki binaların giriş ve bodrum katları su altında kalırken bir evde mahsur kalan Cansu Kaymak, komşuları tarafından kurtarıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde evlerin sular altında kaldığı, evinde mahsur kalan Kaymak'ın bir komşusu tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

Kaymak'ın mahsur kaldığı evde bugün temizlik çalışmaları başladı. Evdeki bütün beyaz eşya ve mobilyalar yaşanan su baskınından büyük hasar görürken, Kaymak ailesi eşyaları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarıp evlerini temizlemeye başladı.

"EŞYALARI TOPLAMIŞTIM AMA BÖYLE FELAKET BEKLEMİYORDUM"

Komşularının yardımıyla kurtarılan Cansu Kaymak ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuklarımı çıkardıktan sonra eşyaları kurtarmak için eve döndüm. Hem arka taraftaki kapıdan hem de ön taraftaki kapıdan su bastı. Kapıyı açamadım. Eşyaları hep toplamıştım, bekliyordum böyle bir şey ama böyle felaket olacağını beklemiyordum. Kapıyı açmayı denedim ama basınçtan dolayı olmadı. Kulp kırıldı. Yapacak bir şey yoktu. Çocuklarımı düşündüm. Allahtan çocuklarımı yukarıya çıkarmıştım. Telaştan sadece yüksek bir yere çıkmam gerektiğini düşündüm. O yüzden mutfak tezgahına çıktım. Oradan da mutfak camına çıktım. Bağırdım 'Beni kurtarın' diye. Orada beni komşular duydu. Onlar gelip korkuluğu kırıp beni kurtardılar. 2 çocuğum var. Biri 1 yaşında biri 4 yaşına girecek. Mağdurum. Evimin hali de belli, tüm eşyalarım yeniydi. Alsam yine aynısı olacak. Her şey gitti. Az daha canımız da gidecekti."

AKOM'DAN İSTANBUL'A HAFTASONU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Açıklamada perşembe öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında farklı ilçelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir'e düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde 3 bin 667 ihbara müdahale etti. AKOM'dan bir de uyarı geldi. AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

EN FAZLA YAĞIŞ ARNAVUTKÖY VE BAŞAKŞEHİR'E DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul’da Perşembe saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi. Farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.

MAHSUR KALAN 707 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri 3 bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesiyle kent genelindeki toplam 3 bin 667 ihbara müdahale etti. Yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi ve 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde çeşitli adreslerde mahsur kalan 702 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Açıklamada, İBB ekiplerinin Pendik Kurtköy'de iki araç üzerine istinat duvarı çökmesiyle ilgili 5 kişinin kurtarıldığı araç içerisinde mahsur kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.Pendik Mostar köprüsünde yol çökmesi sonucu mahsur kalan servis aracına müdahalenin sürdüğü de belirtildi.

CUMARTESİ YAĞIŞ KUVVETLENECEK

AKOM'dan bir de uyarı geldi. Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

SICAKLIKLAR 22 - 25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

(DHA)

