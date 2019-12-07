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Tezgahında zehirli 'balon balığı' sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde pazar yerindeki balık tezgahında, zehirli balon balığı bulunduğu tespit edildi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde pazar yerindeki balık tezgahında, zehirli balon balığı bulunduğu tespit edildi. Zabıta 9'u büyük, toplam 13 balığa el koyarken, satıcı tezgahı süslemek için bu balıkları koyduğunu söyledi.
Antalya'nın merkez ilçelerinden Döşemealtı'ndaki pazar yerinde kurulan balık tezgahında bir vatandaş, yenilmesi durumunda ölümle sonuçlanabilecek balon balığının yer aldığı bilgisini Döşemealtı Belediyesi zabıta ekipleri ile paylaştı. Gösterilen tezgaha gelen ekipler, 9'u büyük, 4'ü küçük balon balığı tespit etti. Balon balıklarına el koyan ekipler, Döşemealtı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne de haber verdi. Balıklar incelenmek üzere özel bir yere taşındı. Balon balıklarını tezgahında bulunduran esnaf, balıkları tezgahını süslemek için koyduğunu söyledi. Balıklar, Döşemealtı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün kontrolünde imha edildi.
BAŞKANDAN ÇOK ÖNEMLİ UYARI
Söz konusu satışı Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, sosyal medya hesabından paylaştı. Konunun takipçisi olduğunu ve pazarda bu tür satışlara izin vermeyeceklerini belirten Başkan Genç, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:
"Döşemealtı'nda izinsiz balon balığı satışı engellendi. Vatandaşlarımızın dikkatine, cuma pazarında izinsiz balon balığı satışı yapıldığı tespit edilmiş olup, ekiplerimiz satışı gerçekleştiren kişi hakkında işlem yapıp balıklara el koymuştur. Uzmanlarında açıkladığı gibi balon balığı zehirli ve halk sağlığını tehdit ettiği için tüketilmemesi konusunda vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

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