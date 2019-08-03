HABER

Tezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde mısır satıcısı Remzi Koçoğlu (55), tezgahına gelen güvercinlere elleriyle mısır yediriyor.

Tezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyor

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde mısır satıcısı Remzi Koçoğlu (55), tezgahına gelen güvercinlere elleriyle mısır yediriyor.
Alaplı ilçe merkezinde 10 yıldır mısır satarak geçimini sağlayan Remzi Koçoğlu, her gün tezgahına gelen güvercinleri mısırla besliyor. Koçoğlu, çevredekilerin de takdirini topluyor. Hayvanları çok sevdiğini belirten Koçoğlu, “Tezgahıma her gün yüzlerce güvercin geliyor. Mısırı yemeye çalışıyorlar ama kabuk olduğu için yiyemiyorlar. Ben de mısırın kabuklarını soyarak onları kendi ellerimle besliyorum. Her gün 10 mısırla güvercinleri doyuruyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onları ellerimle doyurmak beni çok mutlu ediyor. Herkes sokak hayvanları başta olmak üzere, onları sevsin ve korusunlar” diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Tezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyorTezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyorTezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyorTezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyor

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbeJandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe
Mengen'de aşçılık festivalinde 'tavuk çevirme' rekor denemesiMengen'de aşçılık festivalinde 'tavuk çevirme' rekor denemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve Jandarma'dan Suriye Bab'da ortak operasyon

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Mektup bıraktıkları ortaya çıktı

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme!

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.