Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da 8 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Sezon açıldığından dolayı balık bolluğu yaşanmaktadır. Şu an fiyatlarda yüzde 60-70 oranında indirimler var. Halkımız bu balığın kıymetini bilsin, herkesi balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de bütün tekneler, Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül’den itibaren ise tüm Türkiye’de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı. Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun 15 Nisan’da kapandığını hatırlatarak, "1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz’de tamamen yasak kalktı. Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkabiliyor. Bizde trol balıkçılığı ise 15 Eylül’de başladı. Bunun sebebi de havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Ancak büyük teknelerimiz avlanmaya çıkmaya başlamıştı. Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. Sezon açılmasıyla birlikte balık bolluğu da yaşanmaktadır. Özellikle Mersin’in en meşhur balığı barbunyada yüzde 70-80 oranında indirimler var. Şu an barbunya fiyatları 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Bir aile 20 liraya çok güzel balık alıp, evinde kızartıp yiyebilir. Fiyatlar çok uygun" diye konuştu.