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Tezgahlar şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

Samsun'da "vira bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, kıyıya bol miktarda istavrit, palamut, mezgit ve barbunya ile döndü - Balıkçı Kurtça Aydın: - "Bu sezon iyi bir av yılı geçireceğimizi düşünüyoruz"

Samsun'da, av yasağının sona ermesiyle denize açılan Samsunlu balıkçılar, tekneleri çeşitli balık türleriyle dolu olarak limana döndü.

Kentte 4 aylık aranın ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar sabahın ilk ışıklarıyla, tekneleri balıkla dolu limana dönmeye başladı.

Limana gelen balıkçılar, sezonun ilk avında yakaladıkları çeşitli türlerdeki bol balık nedeniyle sezonun verimli geçeceğinden ümitli.

Balıkçı Kurtça Aydın, AA muhabirine, balığın bu sene bol olduğunu, vatandaşın bu sezon düşük fiyatlara balık yiyebileceğini söyledi.

Sezonun ilk gününün oldukça bereketli geçtiğini ifade eden Aydın, "Yeni sezonun ilk gününde bol miktarda istavrit, palamut, mezgit ve barbunya avlandı. Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak. Denizde balık görünüyor. Bir iki haftaya kadar bol balık olduğunda fiyatlar daha da düşecek. Bu sezon iyi bir av yılı geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Aydın, ilk gün tezgahta palamudun tanesinin 10 lira, barbunya ve istavritin kilosunun 8 lira, mezgitin kilosunun ise 10 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Av yasağı Balıkçılar Samsun Vira Bismillah

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