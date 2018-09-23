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Tezgahlarda balık bolluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

UCUZ, lezzetli ve sağlıklı olduğu için sıklıkla tercih edilen balık, av sezonunun açılmasıyla birlikte sofralardaki yerini aldı.

Tezgahlarda balık bolluğu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- UCUZ, lezzetli ve sağlıklı olduğu için sıklıkla tercih edilen balık, av sezonunun açılmasıyla birlikte sofralardaki yerini aldı.
Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıkla doldu. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı, ucuz ve taze balık tüketmek isteyenlerin değişmeyen adresi. İzmirliler tezgahlarda bol bulunan sardalya, hamsi ve palamut balığını tercih ederken, satıcılar havaların soğumasıyla birlikte gelmesini bekledikleri Karadeniz balığını satmak için gün sayıyor. 1 Eylül'de av sezonu başlamadan önce 15- 20 lira olan sardalyanın kilosunun 7 liraya kadar düştüğünü belirten balıkçı esnafı Serkan Üstger, palamudun fiyatının büyüklüğüne göre değiştiğini anlattı. 300- 400 gramlık palamudun tanesinin 10 lira, 600- 700 gramlık palamudun tanesinin 15 lira daha büyük olanların ise 20 liradan satıldığını söyleyen Üstger, hamsinin fiyatının 10 lira olduğunu ifade etti. Yılın belli bölümünde çıkan palamudun buzluklarda muhafaza edilebildiğini de anlatan Üstger, şöyle dedi:
"Karadeniz'den İzmir'e havaların soğumasıyla birlikte daha çok balık gelecek. İzmirliler kısa süre içinde Karadeniz hamsisine kavuşacak. Büyük balıklardan çupra ve levrek, Avrupa'ya ihraç edildiğinden fiyatları daha yüksek. İzmirliler denizin içinde yaşamalarına karşın balığa yeterince ilgi göstermiyor. Egeliler ne yazık ki balık yemeyi bilmiyor. Kısa bir süre sonra Karadeniz'den palamut, lüfer, çinekop ve hamsi gelecek. Karadeniz'de tuzluluk oranı daha fazla. Oradan gelen balıklar daha yağlı ve lezzetli oluyor. Balıktan anlayanlar onu istiyor. Haftada en az 3 gün balık yenebilir. Et çok pahalı, balık onun yanında bedava."
BALIK SATARKEN SESİ KISILDI
Havra Sokağı'ndaki balıkçılardan Serkan Çömlek ise elindeki balık miktarını azaltmak amacıyla bağırarak müşterileri tezgaha çağıran esnaflardan biri oldu. Balığının çok olduğunu ve sabah erken saatlerden itibaren satış yapmak için bağırdığını anlatan Çömlek, sesinin kısıldığını söyledi. Yazın yeterince balık yiyemediklerini anlatan müşterilerden Hasan Aydın ise "Haftanın iki, üç günü balık yerim. Çünkü çok hesaplı. Üç balıkla ailecek doyuyoruz" dedi. Et yerine balığı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Gayır, haftada 4 gün balık yediğini dile getirdi. Ayşe Gökçe de "Balığı sürekli burdan balık alıyorum. Levrek, çupra, sardalya hepsini severim. 3 gün yaparız. Fiyatlar da güzel, çok memnunum" diye konuştu.

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Tezgahlarda balık bolluğuTezgahlarda balık bolluğuTezgahlarda balık bolluğuTezgahlarda balık bolluğu

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