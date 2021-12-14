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Tezgahlarda kofana bolluğu! 10 yıldır böylesi görülmedi

14.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak denizlerde kofana balığında bolluk yaşanıyor. Yaklaşık 10 yıldır böyle bir bolluğun görülmediğini ifade eden balıkçılar, av yasaklarına uyulmaya devam edilirse bu bolluğun devam edebileceğini öngörüyorlar. Kofanın kilosu 90 ile 100 TL arasında değişiyor.

Tezgahlarda kofana bolluğu! 10 yıldır böylesi görülmedi

Yıllar sonra denizlerde kofana bolluğu yaşanıyor. Bu sene av yasaklarına uyulduğu için kofananın tezgahları süslediğini belirten balıkçılar, kilosunun ise 90-100 TL arasında satıldığını söylüyorlar.

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''1,5 AY KOFANA BALIĞI YERİZ''

Balıkçıların bu sene avlanma yasaklarına dikkat ettiklerini ifade eden balıkçı Muammer Arduç, “Dikkat edildiği için çinakop balığı çoğaldı. Çinakop büyüdü lüfer oldu. Lüfer de büyüyünce kofanaya dönüştü. Uzun zaman sonra kofana balığı bol gelmeye başladı. Tezgahlarımızı da süslemeye başladı. Şu anda kofana balığının kilosu 90 ile 100 TL arasında değişiyor. Önümüzde ki günlerde ise havaların soğuması ile birlikte 60-70 TL’ye kadar düşecektir. Balıkçılarımız yasaklara çok dikkat etmesi gerekiyor. Denizlerimizde balık bol bunun önünü kesmememiz gerekiyor. Önümüzde ki 1,5 ay kofana balığı yeriz. Önümüzde ki sene ise daha da çok yiyeceğiz” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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