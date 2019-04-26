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"Tezgahlardaki hamsi Yunanistan'dan getiriliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Yunanistan'da avcılık devam ediyor. Şu anda tezgahlarda olan hamsi, Yunanistan'dan getiriliyor"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, 15 Nisan'da avlanma yasağının başlamasıyla bazı balık türlerinin yurt dışından getirildiğini söyledi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisan'da av yasağın başlamasının ardından hamsi için yurt dışından alım yapıldığını belirterek, "Yunanistan'da avcılık devam ediyor. O taraftan buraya ithal ediliyor. Şu anda tezgahlarda olan hamsi Yunanistan'dan getiriliyor. Vatandaşlar yoklukta Yunan hamsisini tercih ediyor. En azından hamsi tüketebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Balıkçı Volkan Sarıkaya da avlanma yasağı nedeniyle hamsinin Yunanistan'dan getirildiğini, lezzetinin Karadeniz hamsisini yakalayamadığını ifade etti.

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Akçakoca Düzce Tezgahlar Yunan Hamsisi kaldı

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