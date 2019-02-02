Tezgahta ciğer pişirerek 2 çocuğuna bakıyor

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, eşi cezaevinde olan Necla Akmaz, semt pazarında kurduğu tezgahta ciğer pişirerek 2 çocuğuna bakmaya çalışıyor.

Eşi Mehmet Ali Akmaz'ın cezaevine girmesinin ardından Necla Akmaz, biri 1 yaşında, diğeri 12 yaşında olan çocuklarına bakabilmek için ciğer satmaya başladı. çalışıyor. Günde ortalama 70 TL kazandığı anlatan Akmaz, "Kazandığım parayla 1 yaşında olan çocuğuma mama alıyor, 12 yaşındaki çocuğumun okul masraflarını karşılıyorum. Zor koşullar altında yaşamımı sürdürüyorum. Çocuğumu emzirmek zorunda olduğum için Toplum Yararına Programları kapsamında işe başvuramadım. Yaşadığımız evin durumu çok kötü. Çocuklarımın sağlıklı bir evde oturmasını isterdim. Kimseden sadaka istemiyorum. Yetkililer bana belirli bir düzeyde ev kirası ya da bir dükkan kira parası verirlerse, ben ciğer satarak çocuklarıma ve cezaevinde olan eşime de bakarım" dedi.

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