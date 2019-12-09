Tezgahta palamut evde tombik

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- BALIKÇILAR bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı. Palamudun, kolaylıkla torik ve tombikten ayırt edilebildiğini belirten balıkçılar da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi. Omega- 3 yağ asidi bakımından somondan sonra gelen palamut, cildi de besliyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan palamudun bulunamaması üzerine bazı esnaf, palamuda benzeyen torik ve tombik balıklarını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı. Balıkçılar, tüketicilerin aldığı balıkların palamut değil, tombik ve torik olduğunu vurgularken fiyatları 10-15 TL arasında değişen balıkların, kolaylıkla palamuttan ayırt edilebileceğine dikkat çekti.

Balıkçı İsmail Enerdil (40), palamudun üç farklı şekilde torik ve tombikten ayırt edilebileceğini belirterek, şöyle dedi: