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Tezgahta palamut evde tombik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

BALIKÇILAR bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- BALIKÇILAR bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı. Palamudun, kolaylıkla torik ve tombikten ayırt edilebildiğini belirten balıkçılar da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi. Omega- 3 yağ asidi bakımından somondan sonra gelen palamut, cildi de besliyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan palamudun bulunamaması üzerine bazı esnaf, palamuda benzeyen torik ve tombik balıklarını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı. Balıkçılar, tüketicilerin aldığı balıkların palamut değil, tombik ve torik olduğunu vurgularken fiyatları 10-15 TL arasında değişen balıkların, kolaylıkla palamuttan ayırt edilebileceğine dikkat çekti.

Balıkçı İsmail Enerdil (40), palamudun üç farklı şekilde torik ve tombikten ayırt edilebileceğini belirterek, şöyle dedi:

"İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur. Dişi olmayan balık, palamut değildir. Eğer dişine bakmadıysanız beneklerine bakarak da kontrol edebilirsiniz. Palamudun yüzeyinde çizgiler varken, tombik beneklidir. Buradan da iki balık arasındaki fark rahatlıkla anlaşılabilir. Ayrıca tüketiciler, balığı takoz biçiminde kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyaz ise o palamuttur. Tombik ve toriğin eti siyah olur ve genellikle lakerda olarak değerlendirilir. O sebeple sadece fiziksel olarak değil, lezzet anlamında da çok ciddi farklar var. Ayrıca tüketicilerin güvendikleri bir balıkçıdan alışveriş yapmalarını öneririm."

Esnaf Mutlu Evren (30), vatandaşların, bu sene palamudun olmayacağına ikna olması gerektiğini dile getirerek, "Havalar soğumadığı için ve palamut da soğuğu seven bir balık olduğu için bu sene çıkmadı. Benim tüketicilere tavsiyem, bu sene palamut aramayı bırakıp başka balıklara yönelsinler. Çünkü insanlar palamuda yöneldikçe, bazı satıcılar tarafından kandırılıyorlar" dedi.

'Palamut' etiketini görerek satın alan tüketici Mehmet Can (42), evde kızartınca tombik olduğunu anladığını vurgulayarak "Geçtiğimiz günlerde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı'na gidip palamut aldım. Ancak eve gelip balığı pişirdiğimde palamut almadığımın farkına vardım. Çok kötü bir tadı vardı. Sorduğumda o balığın tombik olduğunu öğrendim. Esnaf, balığın cinsi neyse o şekilde satmalı" diye konuştu.

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