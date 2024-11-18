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  4. Tezgahta yerini aldı! İbrahim Saraçoğlu da öneriyor: Şeker hastalığına birebir faydalı!

Tezgahta yerini aldı! İbrahim Saraçoğlu da öneriyor: Şeker hastalığına birebir faydalı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.11.2024 15:54
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Siirt’te kış mevsiminde tercih edilen kestane yerine meşe palamudu tezgahta yer aldı. Kolesterole ve mideye iyi geldiği bilinen meşe palamudunun özellikle şeker hastalığına karşı çok faydalı olduğu söyleniyor. Daha önce İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenen meşe palamudu için Saraçoğlu özellikle birkaç tane meşe palamuduna çizik atıp suda kaynatarak hazırlanan çayın şekeri düşürücü özelliği olduğunu söylüyor.

Tezgahta yerini aldı! İbrahim Saraçoğlu da öneriyor: Şeker hastalığına birebir faydalı!

Siirt'in kırsal kesimlerinde yetişen palamut, meşe ağaçlarından toplanıyor. Doğal sağlık kaynağı olarak bilinen meşe palamudu, kestane yerine de tüketiliyor. Şekere, kolesterole ve mideye iyi geldiği biliniyor.

ŞEKER HASTALIĞINA BİREBİR

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Kilosunun 35 liraya satıldığını belirten satıcı Mirza Selçuk, meşe palamudunun şeker hastalığı için birebir olduğunu belirtti. Selçuk, "Kaynatılıp veya kızartılıp yenilebiliyor. Güneşte kurutulup toz haline getirip tüketilebiliyor. Meşe palamudunun 2 çeşidi bulunmaktadır. Birincisi hayvanlar için, ikincisi ise insanlar içindir'" dedi.

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Müşteri Behçet Aksünger ise, "Şeker hastalığı için bire birdir diyorlar. Şeker ilacı kullanmaya gerek yok. Şeker için doğal bir ilaçtır" diye konuştu.

İHA

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kestane palamut kolesterol Mide‎ şeker sağlık sağlıklı yaşam
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