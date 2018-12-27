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Tezgahtaki Milli Piyango biletlerini yırtıp, 'Benden şikayetçi ol' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, seyyar tezgahta birkaç kazı kazan kazıyan, ardından Milli Piyango biletlerini yırtan M.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, seyyar tezgahta birkaç kazı kazan kazıyan, ardından Milli Piyango biletlerini yırtan M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Toplam 9 yarım biletinin yırtıldığını belirten tezgah sahibi Sefer Saygılı, M.K.'nın "Polis çağır ve benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum" dediğini söyledi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı yakınlarında meydana geldi. Milli Piyango ve kazı kazan biletleri satan Sefer Saygılı'nın tezgahına gelen M.K., kazı kazan bileti istedi. Birkaç bilet kazıyan M.K., daha sonra parasını vermek yerine tezgahtaki Milli Piyango biletlerini yırtmaya başladı.

Toplam 9 yarım bileti yırtan M.K., Saygılı'nın müdahalesiyle durdu. M.K., iddiaya göre satıcıya, "Benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum. Polis çağır" dedi. Şoke olan Saygılı'nın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, M.K.'yi Kantar Polis Merkezi'ne götürdü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, ifadesinde neden kendisinden şikayetçi olunmasını istediğine dair bir şey söylemediği bildirildi.

M.K.'dan şikayetçi olan Sefer Saygılı, "Önce birkaç kazı kazan bilet alıp kazıdı. Sonra ben parayı verecek diye beklerken bir anda biletlere saldırdı. Hemen tutup engellemeye çalıştım. Yoldan geçen bir kişi de sağ olsun yardım etti. Sonra bana dönüp, 'Polis çağırıp benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum' dedi. Sonra polisler gelip, alıp götürdü. Yarım biletin tanesi 35 TL. Yırtılan biletlerin toplam fiyatı 315 TL ediyor. Bu biletleri götürüp Milli Piyango İdaresi'nden onaylatacağım, sonra tekrar geçerli olacaklar. Allah herkese akıl fikir versin" dedi.

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