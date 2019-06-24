Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu

Er İslam Muhammed Altuğ'un şehit olduğu haberi, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Müftüsü Cemal Çıkrık ile yetkililer tarafından Yalova merkez Süleymanbey Mahallesi’nde yaşayan baba Hakan ve anne Şükret Altuğ’a verildi.