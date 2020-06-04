TFF 1. Lig'de 29 - 32. hafta fisktürü açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 2019-2020 Sezonu'nun 29-32. hafta müsabaka programlarını açıklandı.
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