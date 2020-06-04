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TFF 1. Lig'de 29 - 32. hafta fisktürü açıklandı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs sonrası futbola dönüş başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu TFF 1. Lig'de sezonun geri kalan haftalarında oynanacak maçlar için fikstürü açıkladı.

TFF 1. Lig'de 29 - 32. hafta fisktürü açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 2019-2020 Sezonu'nun 29-32. hafta müsabaka programlarını açıklandı.

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