TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: Turgut Doman

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Koray Gençerler

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Caner Ak

20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Menemenspor-Manisa: Cihan Aydın

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Murat Erdoğan

17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Kutluhan Bilgiç



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