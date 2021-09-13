TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: Turgut Doman
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Koray Gençerler
15 Eylül Çarşamba:
17.00 Denizlispor-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Caner Ak
20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Menemenspor-Manisa: Cihan Aydın
16 Eylül Perşembe:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Murat Erdoğan
17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Kutluhan Bilgiç
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