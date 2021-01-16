TFF 1. Lig'de ilk devrede 28 teknik direktör görev yaptı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de sadece 8 takımın teknik direktör değişikliğine gitmediği 2020-2021 sezonu ilk devresinde 28 farklı teknik adam görev yaptı.

İlk olarak Adanaspor'un teknik direktör değişikliğine gittiği ligde, daha sonra Eskişehirspor, Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor, Adana Demirspor ve son olarak Menemenspor bu yönde karar aldı.

Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bursaspor, Giresunspor, İstanbulspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor ise sezonun ilk yarısında teknik direktör konusunda istikrarını bozmadı.

Bu takımlardan Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Fatih Tekke, Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Tuzlaspor'da Taner Taşkın, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında görevlerini sürdürüyor.

- İki takımda birden görev yapanlar

İlk devrede toplam 28 farklı ismin görev yaptığı TFF 1. Lig'de Mustafa Özer, Eskişehirspor'dan sonra Ankaraspor'u da çalıştırdı. Sezona Aydeniz Et Balıkesirspor'da başlayan Mesut Dilsöz daha sonra Akhisarspor'un başına geçti.