TFF bahçesindeki çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi

Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi tesisleri bahçesinde bulunan çınar ağacı rüzgarın etkisine dayanamayarak devrildi.

Olay 00:30 sıralarında Üsküdar Beylerbeyi TFF tesislerinde meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan sert rüzgar nedeniyle (TFF) bahçesinde bulunan en az 100 yaşında olduğu değerlendirilen çınar ağacı Beylerbeyi Mahallesi Beybostanı Sokak üzerine devrildi. Sokak üzerinde bulunan 34 KG 5016 plakalı park halindeki araç ile bekçi kulübesi üzerine devrildi. Bekçi kulübesinde kimsenin olmayışı faciayı önledi.

TFF bahçesinde maddi hasar meydana gelirken sokak yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Üsküdar Belediyesi ne ait temizlik işçilerinin kırılan ağaç parçalarını kısa sürede temizlerken sokak trafiğe yeniden açıldı.

Olayı gören taksi şoförü, "Durakta oturuyordum. Bir gürültü koptu. Dışarı koştuk, baktık ağaç devrilmiş. Eski tarihi ağaçtı kökünden sökülmüş zamanı da gelmişti ağacın panik yaptık" dedi

Hasar gören araç sahibi Ayşe Kırıcı, "Kendime geçmiş olsun diyorum. Allah’tan fazla zarar vermemiş ama beklemiyordum açıkçası ne diyeyim yani mala gelsin cana gelmesin" dedi.

