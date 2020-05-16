TFF Başkanı Nihat Özdemir: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Özdemir, Biz UEFA'nın bir üyesiyiz. Her zaman aldığımız kararları UEFA'ya danışarak alıyoruz." derken 'Bu bizim tek başımıza aldığımız bir karar değil." diye konuştu.

Özdemir "Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı 'şimdilik' seyircisiz kararı olmasına rağmen seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir." ifadelerini kullandı.

'Koca'yla fikir ayrılığı yok'

Başlangıç tarihi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüştüklerini anlatan TFF Başkanı "Bugün Bundesliga başlıyor. Ne yaptılar, nasıl yaptılar. Almanya bizim için önemli bir rehber. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen vaka açısından bugün liglerin başlama tarihini ilan ettiler. Ben de Fahrettin Koca'yla görüşürken bize dedi ki' Zaten özerk bir kurumsunuz. Karar size ait.' Ben de kendisine futbola dönüş protokolünü verdim. İnceledi, gayet de beğendi. Kat'iyen Bakan Koca'yla bir fikir ayrılığı olmadı." dedi.