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  4. TFF Başkanı Nihat Özdemir: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceği

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceği

16.05.2020 20:13 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Özdemir, Biz UEFA'nın bir üyesiyiz. Her zaman aldığımız kararları UEFA'ya danışarak alıyoruz." derken 'Bu bizim tek başımıza aldığımız bir karar değil." diye konuştu.

Özdemir "Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı 'şimdilik' seyircisiz kararı olmasına rağmen seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir." ifadelerini kullandı.

'Koca'yla fikir ayrılığı yok'

Başlangıç tarihi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüştüklerini anlatan TFF Başkanı "Bugün Bundesliga başlıyor. Ne yaptılar, nasıl yaptılar. Almanya bizim için önemli bir rehber. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen vaka açısından bugün liglerin başlama tarihini ilan ettiler. Ben de Fahrettin Koca'yla görüşürken bize dedi ki' Zaten özerk bir kurumsunuz. Karar size ait.' Ben de kendisine futbola dönüş protokolünü verdim. İnceledi, gayet de beğendi. Kat'iyen Bakan Koca'yla bir fikir ayrılığı olmadı." dedi.

Nihat Özdemir

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle;

"Bütün takımlarımıza şunu diyorum; lütfen açık olun, adil olun, dürüst olun. İstedikleri bir kararda onlar için özel karar alamayız. Lütfen adil olsunlar. Kendileri sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Ne derlerse desinler TFF, futbol ve futbolcularla ilgili kararda sağlığı önde tutacaktır. Biz kararımızdan adım atmayız. Onların açıklamalarıyla kendilerine yarar karar çıkartmamızı beklemesinler.

"Daha liglerin başlamasına 1 ay var. Ne olur ne biter henüz kesin ifadeler kullanmak istemiyorum. İşte İstanbul'da oynansın, Antalya'da oynansın gibi fikirler ortaya atılmış. Sayın Spor Bakanımıza da sorduk 'Böyle bir şeyden haberim yok' dedi. Bizim de yok. Süreç nereye gidecek son 1 ayda yaşayıp göreceğiz, ona göre karar alınır.

"Belçika, Hollanda, Fransa tescil kararı verdi. Fransa'da federasyon devam etmek isterken, başbakanı açıkladı tescil etti. PSG öndeydi zaten. Belçika dün açıkladı. Brugges öndeydi açık ara. Bizim liglerde tescil kararı vermek kolay değil. Hem zirve hem küme düşme potasında takımlar birbirlerine çok yakın. Nefes nefese oynanıyor. Tescil etsek, herkes 'Benim hakkım yendi' diyecek. Gelin hep beraber oynayalım ve kim hak ediyorsa o kazansın.

"Bundesliga başlıyor, bizim için büyük ölçü. Hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz."

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