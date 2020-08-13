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TFF, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 20:31 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti.

TFF, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitine yönelik itirazını reddetti.

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