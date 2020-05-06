TFF: 'Futbol Ligleri 12 Haziran'dan İtibaren Başlıyor'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de liglerin 12-13-14 Haziran tarihinde oynanacak şekilde başlayacağını açıkladı.

Nihat Özdemir "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarda bulunmakla birlikte ligleri, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu konuda Sağlık Bakanlığımıza müracatımızı yapacağız. Sağlık ve Bilim Kurulu müsabakarların hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Süper Lig TFF 1-2-3 ve bölgesel lig temsilcileriyle de görüşmeler yapmaya başlayacağız" dedi.

Nihat Özdemir Ağustos ayı sonunda da İstanbul'un UEFA Şampiyonalar Ligi final maçına da ev sahipliği yapacağını söyledi. Mayıs ayında oynanması beklenen final maçı da UEFA tarafından Ağustos ayına ertelenmişti.

