TFF ile UEFA Çocuk Vakfından örnek çalışma

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA Çocuk Vakfı, yerel ile yurtlarından edilmiş çocuklar arasında sosyal uyum sağlanmasını hedefleyen "Birlikte Yaşam" isimli proje kapsamında iş birliği başlattı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından imzalandı. İmza töreninde UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Çocuk Vakfı Başkan Yardımcısı Kairat Boranbayev de yer aldı.

"Birlikte Yaşam" projesi, mültecilerin, göçmenlerin ve ev sahibi toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Proje, Türk ve Suriyeli çocukların okullar, topluluk merkezleri, kulüpler gibi güvenli alanlarda birlikte oynarken etkileşime girmesini teşvik ederek, sosyal uyumu kolaylaştıracak. Türkiye'de yaşayan farklı kökenlerden çocuk ve gençlerin uyum içinde bir arada bulunmalarına katkı sunulacak.

Şanlıurfa'da eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda 6-12 yaş arası kız ile erkek çocuklar için toplum merkezlerinde futbol etkinlikleri düzenlenecek. Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler için eğitim verilecek. "Futbol ve eğitim" konulu oturumlar düzenlenip, tesis altyapısı desteği sağlanacak.