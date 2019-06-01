Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak potansiyelimizi gösterecek ve bu global oyundaki varlığımızı artıracak yapısal değişimlere de her geçen gün daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Kasapoğlu, yeni yönetim ve başkanın seçileceği genel kurulun Türk futbolu ve spor dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Türk futbolu adına ileriye dönük sorumluluklarının daha da arttığı bir dönemi yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, "Futbol adına başarının sadece sportif anlamda yetmediği, strateji, yönetim, finans, pazarlama, üretim gibi endüstriyel parametrelerin öneminin her geçen gün arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyada futbolun bir endüstri olarak ele alındığını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkeler büyük pastadan daha fazla pay alabilmek, bu endüstrinin dinamosu, itici gücü haline gelebilmek için sürekli yeni fikirler, etkili stratejiler üretmektedirler. Futbol içerisinde konuşulan rakamlar artık milyar dolarla ifade edilen seviyelere gelmiştir. Futbol ekonomisi önemli bir ihtisas alanı olarak, etkin çalışmalar ortaya koyabilmek için önümüzde durmaktadır. Türkiye olarak potansiyelimizi gösterecek ve bu global oyundaki varlığımızı artıracak yapısal değişimlere de her geçen gün daha fazla ihtiyacımız var."