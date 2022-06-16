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TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu

16.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanı Murat Sancak, adaylık başvurusu yapan 9 isimden sadece Mehmet Büyükekşi'nin yeterli imzaya ulaştığını duyurdu.

Sancak; Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın'ın ise yeterli imzayı toplayamamaları nedeniyle aday olamadıklarını aktardı.

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