TFF, Süper Lig'de son 3 haftanın fikstürünü açıkladı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. TFF’den açıklanan programda 40, 41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.
Süper Lig’de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:
21.20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa
20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir
20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
20.30 Hatayspor - Denizlispor
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Antalyaspor
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Beşiktaş
20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Denizlispor - Galatasaray
20.30 Fenerbahçe - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.30 Sivasspor - Kasımpaşa
20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor
20.30 Antalyaspor - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Beşiktaş
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor
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