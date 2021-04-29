SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF, Süper Lig'de son 3 haftanın fikstürünü açıkladı

TFF, Süper Lig'de son 3 haftanın fikstürünü açıkladı

29.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanacağını açıkladı. 40. hafta oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

TFF, Süper Lig'de son 3 haftanın fikstürünü açıkladı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. TFF’den açıklanan programda 40, 41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.

Süper Lig’de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:

40. HAFTA

8 MAYIS CUMARTESİ

21.20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa
20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir
20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
20.30 Hatayspor - Denizlispor
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Antalyaspor
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Beşiktaş

41. HAFTA

11 MAYIS SALI

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Denizlispor - Galatasaray
20.30 Fenerbahçe - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

42. HAFTA

15 MAYIS CUMARTESİ

20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.30 Sivasspor - Kasımpaşa
20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor
20.30 Antalyaspor - Konyaspor
20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30 Göztepe - Beşiktaş
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda?Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda?
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Terim'den başkan adaylığı açıklaması

Terim'den başkan adaylığı açıklaması

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Premier Lig'de Müslüman oyunculara kolaylık

Premier Lig'de Müslüman oyunculara kolaylık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.