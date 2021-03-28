TFF: Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Mart Salı günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır."

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin 76 bin kişi olduğu düşünüldüğünde, stada alınması planlanan seyirci sayısının 10 binin üzerinde olması bekleniyor. Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.

Maçın oynanacağı İstanbul, son açıklanan Sağlık Bakanlığı haritasına göre, her 100 bin kişiye düşen 251,12 vakayla, 'çok yüksek riskli il' kategorisinde yer alıyor.