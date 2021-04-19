SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Asla kabul edilemez

TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Asla kabul edilemez

19.04.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından kurulan Avrupa Süper Lig'i hakkında açıklama yaptı. TFF yapılan açıklamada "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz." ifadelerinde bulundu.

TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Asla kabul edilemez

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.

Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır.

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.

Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Cüneyt Çakır Avrupa Süper Ligi'ne gidiyorCüneyt Çakır Avrupa Süper Ligi'ne gidiyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Süper Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
fenerasyon paniklemiş .
Panikler tabi pisliklerini Uefa biliyor ve bu yuzden avrupa ligine bizim ulke den tek bir takim dahi giremiyor. 15 tane sabit takim 5 tanesinde ulke puan dercesine gore alinacak.
Adamlarda senin asla kabul edilemez kararını çok önemsiyordu sanki. Devlet kurumumu kardeşim bu futbol klübü istediğini yapar kime ne? Gücün varsa sen kur bir avrupa ligi görelim.
sizdende tarafsız bir duruş sergilemenizi bekliyoruz. buna Galatasarayda dahildir, fenerbahçede beşiktaşta diğer tüm takımlarda. tarafsız olarak maçları ve futbolu yönetirseniz, avrupaya örnek olabiliriz

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Beşiktaş, 2 maç için TFF'ye başvuru yaptı!

Beşiktaş, 2 maç için TFF'ye başvuru yaptı!

Cüneyt Çakır Avrupa Süper Ligi'ne gidiyor

Cüneyt Çakır Avrupa Süper Ligi'ne gidiyor

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa Süper Ligi nedir?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.