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TFF'den Fatih Terim'e cevap

29.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Emre Belözoğlu'nun ceza almamasıyla ilgili olarak Fatih Terim'in 'Mehmet Baykan'a sorun' sözleri üzerine bir açıklama yayınladı.

TFF'den Fatih Terim'e cevap

TFF, Fatih Terim'in Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe İdari Direktörü Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmemesi ile ilgili olarak 'Mehmet Baykan'a sorun' şeklindeki sözleri sonrası bir açıklama yaptı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Galatasaray A.Ş. ile İttifak Holding Konyaspor arasında dün akşam oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur.

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, müsabakalara ilişkin disiplin sevkleri, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılmaktadır.

Fenerbahçe A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. arasında 25.04.2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında Kasımpaşa A.Ş. analistinin Fenerbahçe A.Ş. İdari Direktörü Emre Belözoğlu'na yönelik sözleri olduğu, aynı esnada Emre Belözoğlu'nun sözlü olarak karşılık verdiği, Fenerbahçe A.Ş. Antrenörü Volkan Demirel'in bahsi geçen analistin bulunduğu tribüne çıkmak istediği rapor edilmişse de, bu eylemlerin yatıştığı ve yapılan söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından değerlendirilmiş ve herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır.

Olayların başlangıç kısmının benzer olduğu Galatasaray A.Ş. ile Çaykur Rizespor A.Ş. arasında 19.03.2021 tarihinde oynanan müsabakada Çaykur Rizespor A.Ş. Antrenörü Yılmaz Bal'ın "Sakin ol" şeklindeki söylemine Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in "Bana mı dediniz, kim o?" şeklinde cevap verdiği rapor edilmiş ve yapılan bu söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı tespit edilmiş ve bu eylemlerinden dolayı herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır.

Ancak, olayın akabinde Fatih Terim ve Galatasaray A.Ş. Antrenörü Ümit Davala'nın küfür içerikli hakaret eden sözler sarf ettiği müsabaka görevlileri tarafından raporlanmış ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesinde yer alan hakaret eylemi nedeniyle hem Fatih Terim hem Ümit Davala PFDK'ya sevk edilmişlerdir.

Yukarıda belirtildiği üzere olayların başlangıcı her iki müsabakada da benzer nitelik taşımasına karşın, olayların devamında küfür içerikli hakaretler söz konusu olup bu eylem nedeniyle yapılan disiplin işlemi farklılık arz etmektedir.

Somut delillere ve gerekçelere dayanarak yapılan sevk işlemleri hakkında yapılan değerlendirmelerde soyut ve gerçek dışı ifadelerle kişileri töhmet altında bırakan ima ve açıklamalardan kaçınılmalıdır.

Bu vesileyle, futbol ailesini bir kez daha dünya ve ülkemizin yaşadığı bu zor zamanlarda sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
fatih merimi kaileye alıp bi de cevap mı veriyor tff.işlerin nasıl yürüdüğünü bilmez kalkar bi de 50 yıldır futbolun içindeyim der.pikin bitti napiyorsan yap kimsenin umrunda değilsin taktik yoksunu her gittiği takimdan kovulan milletin parasına göz dikip tff den tazminat alan milli takimi da yerin dibine sokan birisin.
futbol cahilleri ne diyim size
UTANMAZLARIN YAZDIĞINA BAK Ancak, olayın akabinde Fatih Terim ve Galatasaray A.Ş. Antrenörü Ümit Davala'nın küfür içerikli hakaret eden sözler sarf ettiği müsabaka görevlileri tarafından raporlanmış ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesinde yer alan hakaret eylemi nedeniyle hem Fatih Terim hem Ümit Davala PFDK'ya sevk edilmişlerdir. PEKİ SORARIM SİZE MİLYONLARIN GÖZÜ ÖÖNÜNDE, HERKESİN RAHATÇA DUYDUĞU ŞEKİLDE HAKEMLERE HİTABEN "ŞEREFSİZ KÖPEKLER" DİYENLERE NE YAPTINIZ HAAA PARDON ONU SİZE MÜSABAKANIN GÖREVLİLERİ RAPOR ETMEDİ SAHİ DİMİ YANİ O KÜFÜR EÇERSİZ (CİMBOMLU DEĞİLİM)
Ulan Fa Te Yemin Ederim Bıktık Senden Bi Sal Git Artık bizi bee! Sal Kurtulsun Takım Hep Zararsın Hep yine ceza alacan yine takımı yalnız bırakacaksın Gerçekten Bırak Git GaLaTaSaRaY.

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