TFI, Çin'deki operasyonlarına Popeyes'i de ekledi

İSTANBUL (AA) - Restoran sayılarına göre dünyanın en büyük küresel restoran işletmecilerinden ve Restaurant Brands International'ın (RBI) küresel olarak en büyük franchiseesi olan TFI TAB Gıda Yatırımları (TFI), Çin’de 2012 yılında başladığı operasyonlarına Popeyes markasını da ekledi.

TFI açıklamasına göre, daha önce Burger King operasyonları ile ülkedeki faaliyetlerine başlayan TFI, kısa sürede yakaladığı başarıyı, Popeyes markasıyla daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Çin’de binin üzerinde Burger King restoranının operasyonlarını yöneten TFI, 10 yılda sistemine bin 500 yeni Popeyes restoranı eklemeyi amaçlıyor. Popeyes Çin operasyonları, RBI’nın Çin’deki resmi süreçleri tamamlamasının ardından başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Korhan Kurdoğlu, Popeyes’ın Çin’de büyük ilgi görmesini beklediklerini belirterek, "Bir Türk işletmecisi olarak 2012 yılında Çin’e yatırım kararı almak bizim için atılmış cesur bir adımdı. 2019 yılına geldiğimizde bu kararın şirketimizin büyümesine ne kadar büyük etkisi olduğunu görüyor ve restoran operasyonlarında Çin’de gösterdiğimiz bu başarının global bir şirket olarak bizi getirdiği noktadan ülkemiz adına da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.