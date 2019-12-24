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TGB üyeleri, "Las Tesis"i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, "Las Tesis" dansı adı altında Ankara Üniversitesi'nde yapılması planlanan etkinliği protesto etti - Protesto sırasında, TGB üyelerine tepki gösteren 9 kişi gözaltına alındı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), "Las Tesis" dansı adı altında Ankara Üniversitesi'nde yapılması planlanan "Las Tesis etkinliği"ni protesto etti.

TGB üyeleri, Ankara Üniversitesi'nde yarın yapılacak "Las Tesis" etkinliğini protesto için üniversitenin Cebeci Yerleşkesi önünde bir araya geldi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan TGB Ankara İl Yöneticisi Melike Güler, Türk kadınının gerçek sorununu fabrikada tezgah başındaki kadından, üniversitelerin öğretim kadrolarındaki bilim kadınlarından, öğrencilerden öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların sorununun erkeklerin de sorunu olduğunu vurgulayan Güler, "Kadın erkek el ele Türkiye'nin üstündeki bulutları dağıttıkça kadın sorunu çözülmektedir. Türk kadını ve Türk erkeği, 100 yıldan fazladır, aynı cephede omuz omuza aynı toplum içerisinde, aynı devletin çatısı altında savaşmaktadır. Kadınımızı toplumumuzdan ve devletimizden koparma çabaları boşunadır." dedi.

Güler, kadın mücadelesini toplumdan koparan, sorunun temeline erkek düşmanlığını koyan, emperyalizmin güdümünde çalışma yürüten feminist örgütlerin, kadını daha ağır zincirlerin altına soktuğunu dile getirdi.

Basın açıklamasının yapıldığı sırada TGB üyelerine tepki gösteren 9 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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