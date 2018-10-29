TGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşü

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ulus'taki 1'inci Meclis binası önünden, Anıtkabir'e yürüdü.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen TGB üyeleri Ulus'taki Birinci Meclis binası önünde toplandı. 'Andımıza Sahip Çık’ sloganıyla Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçen TGB'lilere vatandaşlar da destek verdi. 'Andımız' ve "Varlığımız Türk varlığına armağan olsun" yazılı pankartla yürüyüşe geçen kalabalık grup, ellerinde Türk bayrakları ile Trabzon'da teröristlerce öldürülen Eren Bülbül, İzmir'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin, kumpas davaları sırasında tutuklanan ve bırakıldıktan sonra yaşamanı yitiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı Türkan Saylan, sanatçılar Tarık Akan, Levent Kırca ve terör saldırılarında yitirdiğimiz yazarlar Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi isimlerin fotoğraflarını taşıdı.

"Atatürk gençliği görev başına", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar atan grup sık sık durarak 'Andımız'ı okudu. Yaklaşık bir saat süren yürüyüş sonunda Anıtkabir'e girin TGB üyeleri Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip saygı duruşunda bulundu. Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aralarında Ankara Barosu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu başka bir grup da Ulus'daki Birinci Meclis binasının önünden Anıtkabir'e yürüdü. Gruplara çevrede toplanan vatandaşlar da destek verdi. Anıtkabir'e girişte polis yoğun güvenlik önlemi alırken, içeri girenler tek tek arandı.

Görüntü Dökümü

-Yürüyüşten görüntüler

-Taşınan pankartlardan ve polisin önlemlerinden görüntüler

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)

