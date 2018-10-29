HABER

TGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ulus'taki 1'inci Meclis Binası önünden, Anıtkabir'e yürüyerek kutladı.

TGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşü

Özkan ARSLAN- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ulus'taki 1'inci Meclis Binası önünden, Anıtkabir'e yürüyerek kutladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen TGB üyeleri Ulus'taki Birinci Meclis Binası önünde toplandı. 'Andımız'a sahip çık' sloganıyla Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçen TGB'lilere çevredeki çok sayıda vatandaş da destek verdi. 'Andımız' ve 'Varlığımız Türk varlığına armağan olsun' yazılı pankartla yürüyüşe geçen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları, Trabzon'da PKK'lı teröristlerce öldürülen Eren Bülbül, İzmir'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin, kumpas davaları sırasında tutuklanan ve bırakıldıktan sonra yaşamını yitiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı Türkan Saylan, sanatçılar Tarık Akan, Levent Kırca ve suikastlarda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın da aralarında bulunduğu isimlerin fotoğraflarını taşıdı. 'Atatürk gençliği görev başına', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan grup sık sık durarak 'Andımız'ı okudu. Yaklaşık bir saat süren yürüyüş sonunda Anıtkabir'e giren TGB üyeleri, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip saygı duruşunda bulundu.
Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, aralarında Ankara Barosu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de bulunduğu başka bir grup da Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nın önünden Anıtkabir'e yürüdü. Gruplara çevrede toplanan vatandaşlar da destek verdi.

FOTOĞRAFLI

TGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşüTGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşüTGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşüTGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşü

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)
İzmirlilere flyboard sürpriziİzmirlilere flyboard sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İlginizi Çekebilir

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.