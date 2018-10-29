TGB'den Anıtkabir'e Cumhuriyet yürüyüşü

Özkan ARSLAN- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ulus'taki 1'inci Meclis Binası önünden, Anıtkabir'e yürüyerek kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen TGB üyeleri Ulus'taki Birinci Meclis Binası önünde toplandı. 'Andımız'a sahip çık' sloganıyla Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçen TGB'lilere çevredeki çok sayıda vatandaş da destek verdi. 'Andımız' ve 'Varlığımız Türk varlığına armağan olsun' yazılı pankartla yürüyüşe geçen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları, Trabzon'da PKK'lı teröristlerce öldürülen Eren Bülbül, İzmir'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin, kumpas davaları sırasında tutuklanan ve bırakıldıktan sonra yaşamını yitiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı Türkan Saylan, sanatçılar Tarık Akan, Levent Kırca ve suikastlarda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın da aralarında bulunduğu isimlerin fotoğraflarını taşıdı. 'Atatürk gençliği görev başına', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan grup sık sık durarak 'Andımız'ı okudu. Yaklaşık bir saat süren yürüyüş sonunda Anıtkabir'e giren TGB üyeleri, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, aralarında Ankara Barosu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de bulunduğu başka bir grup da Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nın önünden Anıtkabir'e yürüdü. Gruplara çevrede toplanan vatandaşlar da destek verdi.