TGB'li gençler Andımız'ı okudu

Nevra UÇKAÇ - Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) İZMİR'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir araya gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyet Kadınları Derneği ve bazı Vatan Partisi üyeleri üyeleri, hep bir ağızdan 'Andımız'ı okudu. TGB ve Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ile bazı Vatan Partisi üyeleri, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde bir araya gelip, hep birlikte 'Andımız'ı okudu. Basın açıklamasını yapan TGB İzmir İl Başkanı Ozan Özaslan, 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanmasının ardından onun çizdiği rota ve ortaya koyduğu programın milletin yoluna ışık tuttuğunu söyledi. Özaslan, Türkiyemiz çetin günlerden geçiyor. Bölücü teröre karşı içerde ve dışarıda yoğun ve etkili mücadele sürmektedir. Bir yanda Cumhuriyetimizi parçalamak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele bir yanda bütün milletimiz var gücüyle ekonomik kirizin ve üretimsizliğin yarattığı darboğaza karşı mücadelesi devam etmektedir. Bütün bu süreçler Türkiyeyi büyük çözümlere ve köklü değişikliklere götürmektedir. İşte bu büyük çözümün bugünkü pusulası için de Mustafa Kemal Atatürk 80 yıl sonra da bu büyük mücadelenin olmazsa olmazı olmuştur. Bugün yalnız ülkemiz tarihine değil dünya tarihine de damga vuran liderimiz Mustafa Kemal Atatürk milletimizi birleştiren mücadeleye sevk eden ve paylaşılan en büyük değerimizdir. Atatürk'ün programı ülkemizin sigortasıdır diye konuştu. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, laiklik ve devrimcilik ilkelerinin bütün sorunları tepeden tırnağa çözecek olan tek denklem olduğunu savunan Özaslan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'nci ölüm yıl dönümünde yas tutup karalar bağlamayı değil onun mücadele bayrağını daha da yukarıya taşımayı görev bildiklerini söyledi. Özaslan 10 Kasım yas değil mücadele günüdür. Cephede, sınır boylarında savaşan mehmetçiğimizin, polisimizin, köy korucumuzun mücadelesidir. Evine ekmek götürmeye çalışan elleri nasırlı emekçimizin mücadelesidir. Güzel bir gelecek ve aydınlık bir Türkiye için mücadele eden Türk gençliğinin mücadelesidir. İşte bu mücadeleyi bir kez daha perçinlemek ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuz değerini yeniden anmak için bugün buradayız. Mustafa Kemal'in ruhunu bütün yurtta olduğu gibi ilimizde okulumuzda yapacağımıza söz veriyoruz. Ülkeyi emanet alan gençliğin 'tam bağımsız Türkiye' sözünü herkese hatırlatacağız diye konuştu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman da Atatürk'ün bıraktığı kutsal değerlerin çocukların emaneti olduğunu belirterek, Sen büyük atam milletimizin yegane birleştirici en büyük gücüsün. 'İki ayyaş' diyenler senden medet umdular, oy için de olsa 'Atatürk hepimizin' dediler. Andımızı okutmuyorlar atam. Ne hukuk dinliyorlar, ne yargı kararı. Bize 'Ne mutlu Türküm' diyene dedirtmiyorlar dedi. Topluluk daha sonra Türkiye Liseliler Birliği İzmir İl Başkanı Ali Özgür eşliğinde 'Andımız'ı okudu. Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

