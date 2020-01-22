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  4. TGB'liler Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasını protesto etti

TGB'liler Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

TGB'liler Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasını protesto etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Kitapçısı'nda, terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasını protesto etti.

Saraçhane'deki İBB binası önünde düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, belediyenin Demirtaş'ın kitaplarını satıştan kaldırmadığı gibi yakında çıkacak olan "Leylan" adlı kitabını ise ön satışa açtığını söyledi.

Gençer, "Kimse kamunun imkanlarını PKK'nın sözcüsü Demirtaş'ın kitabını satmak ve yaymak için kullanamaz. Demirtaş, terör suçundan yargılanmaktadır ve suçları açıktır. Demirtaş sadece yargı önünde değil Türk milletinin vicdanında da hükümlüdür." şeklinde konuştu.

Yıldırım Gençer, İBB'nin kitapların satışını durdurmasını istedi.

Gençer ve beraberindekiler, Demirtaş'ın kitaplarının satışının İstanbul Kitapçısı mağazaları ve internet sitesinden kaldırılması için İBB'ye dilekçe verdi.

Gruptakiler daha sonra 28 Ağustos 2019'dan bu yana belediye önünde eylem yapan İBB'den çıkarılan işçileri ziyaret ederek destek açıklamasında bulundu.

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