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TGC İdlib'te DHA ekibinin ölümden döndüğü olaya tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti(TGC) İdlib'te uçakların attığı bombalardan kopan şarapnel parçalarının DHA ekibine isabet ettiği olay nedeniyle “geçmiş olsun" mesajı yayınladı.  Mesajda şu görüşler yer aldı: “Gazetecilerin, dış dünya ile çatışma bölgesi arasında köprü olmak gibi çok önemli bir rolleri bulunuyor.

İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti(TGC) İdlib'te uçakların attığı bombalardan kopan şarapnel parçalarının DHA ekibine isabet ettiği olay nedeniyle “geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
Mesajda şu görüşler yer aldı:
“Gazetecilerin, dış dünya ile çatışma bölgesi arasında köprü olmak gibi çok önemli bir rolleri bulunuyor. Savaşan ve çatışan taraflara gazetecilerin savaşan taraf olmadığını ve can güvenliklerinin korunması gerektiğini hatırlatıyoruz. Savaş uçaklarının saldırısı nedeniyle İdlib'te ölümden dönen DHA ekibine ve çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz. "

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