İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yerel ve yaygın basının temsilcileriyle gerçekleştirdiği "Gazetecilikte ve Yayıncılıkta Kağıt Sorunu Zirvesi"nde gündeme gelen önerilerle hazırladığı "Kağıt Krizi Raporu"nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teslim etti.
TGC'den yapılan açıklamaya göre, TGC Yönetim Kurulu, 11 Eylül'de İstanbul'da Basın Müzesi’nde yaygın ve yerel medyanın temsilcilerinin katılımıyla "Gazetecilikte ve Yayıncılıkta Kağıt Sorunu Zirvesi" düzenledi.
Zirvede gündeme gelen 18 maddelik çözüm önerileri "Kağıt Krizi Raporu" haline getirilerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teslim edildi.
Yerli kağıt üretimi için seferberlik başlatılması istenen raporda, vergi ve sigorta borçları borçlarının ertelenmesi, kağıt ithalatındaki zararın kamu tarafından karşılanması gibi 18 öneriye yer verildi.
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